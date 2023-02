Karneval in Rommerskirchen Viele Jecken beim Rosenmontagszug in Anstel

Es sieht so aus, als hätten sich alle Ansteler mit vielen weiteren Gäste an den Straßen versammelt, um die Fußgruppen und Wagen im diesjährigen Rosenmontagszugder KG Ansteler Burgritter zu bejubeln. Die Stimmung ist bestens, als der Zug sich um 11.11 Uhr in Bewegung setzt.