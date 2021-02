Brauchtum in Rommerskirchen : Karneval im Rathaus fiel nicht ganz aus

Rommerskirchen Bürgermeister Martin Mertens empfing – coronabedingt getrennt voneinander – an Weiberfastnacht die beiden Chefs der örtlichen Karnevalsgesellschaften Ruut-Wiess und Burgritter, Jürgen Lorenz und Jörg Sauer.

Auch im Corona-Jahr 2021 soll der Karneval im Rommerskirchener Rathaus gewürdigt werden. Bürgermeister Martin Mertens hat an Weiberfastnacht wie immer an die Jecken der beiden Karnevalsgesellschaft Rut-Wieß Rommerskirchen und Ansteler Burgritter symbolisch den Rathausschlüssel ausgehändigt. Bei der „Machtübergabe“ um 11.11 Uhrwaren allerdings diesmal lediglich Rut-Wieß-Chef Jürgen Lorenz und Jörg Sauer als Vorsitzender der Burgritter präsent waren. Aufgrund der derzeit geltenden Infektionsschutzregelungen erfolgte die Schlüsselübergabe nacheinander. Die Mitarbeiter durften zwar kostümiert am Arbeitsplatz erscheinen, Feiern – auch in kleinen Gruppen – waren jedoch untersagt. Die Verwaltung hat ein „Karnevalszimmer“ eingerichtet. Dort hatten die Burgritter vorab die Ornate des Dreigestirns abgegeben: Die klassischen Kostüme von Prinz, Jungfrau und Bauer werden während der tollen Tage im von der Bahnstraße aus gut einsehbaren Fenster platziert sein. Am Montag hatten die Jecken von Rut-Wieß im Karnevalszimmer Puppen aufgestellt – auch sie setzen ganz auf „virtuelle Tollitäten“.