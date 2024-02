Karneval 2024 in Rommerskirchen Rosenmontagszug in Anstel bei bestem Wetter

Immer wieder traf man in diesem Jahr die Super Mario Brothers auf den Straßen. Sie scheinen auch in Anstel die Karnevals-Kostümherrschaft übernommen zu haben. Für die vielen Marios und Luigis hat sich das Warten in diesem Jahr auf jeden Fall gelohnt. Die Ansteler Zugteilnehmer hatten keine Kosten und Mühen gescheut und verteilten ordentlich Kamelle, Blumen, Malkreide und Beauty Artikel an die Jecken. „So viel wie in diesem Jahr haben wir schon lange nicht mehr bekommen. Die Kinder sind überglücklich und freuen sich total. Das war wirklich toll hier heute für sie“, erzählte Familie Schneider zum Ende des Zuges.