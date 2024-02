Karneval in Rommerskirchen Deutschlands jüngstes Prinzenpaar übernimmt das Rathaus

„Wir lassen es krachen und haben dabei viel zu lachen", freute sich Prinz Jonas II. und Prinzessin Eva II. fügte noch hinzu: ,,Hier mit euch zu feiern ist einfach wunderbar.“ Auch die Anstelner Burgritter fanden es wunderbar mit feiern zu dürfen. Ihr Dreigestirn besteht in dieser Session aus Prinz Patrick, Jungfrau Marie-Luisa (Dirk) und Bauer Thorsten. „Eigentlich haben wir ja überlegt, ob wir das Rathaus hier in Rommerskirchen in diesem Jahr verschonen. In Berlin regiert ein ganzes Narrenschiff, da müssten wir eigentlich dankbar über unseren Bürgermeister sein und ruhen. Aber Tradition ist Tradition“, so Jörg Sauer, Vorsitzender der KG Ansteler Burgritter. Mit etwas Verspätung nahm die Tradition dann auch in Rommerskirchen ihren Lauf und das Prinzenpaar der KG Rut-Wieß übernahm, gegen den Widerstand des Bürgermeisters, offiziell den Rathausschlüssel. Mit einem dreifachen ALAU wurde so dann das Rathaus gestürmt, in dem es endlich trocken und warm war und viele Leckereien auf die feiernden Karnevalisten warteten.