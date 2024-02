Karneval 2024 in Rommerskirchen So viele Zugteilnehmer wie lange nicht mehr

Viele der Gruppen sind bereits „alte Hasen“ und schon jahrelang mit dabei, so wie die Space Girls zum Beispiel. „Wir machen schon im Karneval mit, seitdem wir denken können“, erklärt Ramona Keller. „Das sind inzwischen 38 Jahre. In diesem Jahr hat sich aber einiges geändert“, sagt sie. „Wir haben zum ersten Mal ins unserer Geschichte nur noch Bollerwagen mit dabei, weil alle Preise so explodiert sind. Die Kamelle kosten inzwischen ziemlich genau doppelt so viel wie noch vor ein paar Jahren. Dann sind auch noch die Kosten für die Wagenengel gestiegen, die wir selber tragen müssen - das hat unser Budget wirklich gesprengt“, führt sie weiter aus. Die Kostenexplosion trifft an diesem Sonntag tatsächlich alle Gruppen. „Wir hatten in diesem Jahr wahnsinnig Glück und haben Sponsoren gefunden, die uns im Karneval unterstützen. Unser Dank geht an alle ortsansässigen Einzelhändler und Betriebe, die sich bereit erklärt haben, uns Wurfmaterialien und Co zur Verfügung zu stellen. Ohne sie wäre es für uns auch nicht ohne geworden“, sagt Martina Steinbach von „Die heißen Nadeln“.