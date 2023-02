Karneval in Rommerskirchen Jüngstes Prinzenpaar von NRW im Mittelpunkt des Rathaussturms

Das jüngste Prinzenpaar des Landes stand dabei im Mittelpunkt der Zeremonie. Zuvor wandten sich Amelie I. und Philipp III. noch mit feierlichen Worten an das karnevalistische Volk und zeigten, dass sie in jungen Jahren schon sehr geübt im Redenschwingen sind. Immerhin sprachen sie schon während der Sitzungswoche sechs Mal im Gilbach-Gürzenich vor ausverkauften Haus. „Sie sind mit jeder Rede gewachsen. Sie sprachen richtig mit Inbrunst“, sagte Philipps Mutter Jennifer Jakubczak, die im Alter von vier Jahren das Amt der Prinzessin bekleidete. Auch Nadine Bulang gab die royale Würde an ihre Tochter weiter. Sie selbst war Prinzessin in einem „fernen Land“ – im sächsischen Wittichenau. Auf das Prinzenpaar warten nun spannende Tage. Unter anderem beim Radio, bei der KG Frixheim und natürlich bei den Umzügen in Rommerskirchen und Anstel.