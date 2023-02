Tulpensonntag am Gillbach Beste Stimmung beim Zug in Rommerskirchen

Die Stimmung ist schon vor dem Start des Karnevalsumzugs in Rommerskirchen am Tulpensonntag bestens. Überall wird laut gesungen und getanzt. Die Tanzgruppe der „KG Rut-Wieß“ Rommerskirchen, die „Jillbach Päntz“, übt noch ein letztes Mal ihre Choreografie, bevor es auf die Straße geht. Die elf Mädels zwischen elf und sechzehn Jahren haben die letzten drei Jahre Corona-konform geübt. „Wir haben uns nicht unterkriegen lassen und einfach weiter getanzt. Wir wussten, dass der Tag kommt, an dem wir endlich wieder im Zug tanzen können“, so Ute Wolf von den Päntz. „Wir freuen uns einfach unfassbar, wieder mit den Bürgern und Bürgerinnen Karneval feiern zu können.“