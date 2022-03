Kabarett in Rommerskirchen : Kulturcafé mit vollem Programm zurück

Die Organisatoren des Kulturcafés, v.l.: Pfarrer Thomas Spitzer, Hilmar Konrad und Walter Grubert. Foto: Daniel Elke

Rommerskirchen Das 30-jährige Bestehen wurde Corona-bedingt nicht gefeiert, auch sonst lief nicht viel im beliebten Kulturcafé Rommerskirchen. Jetzt wagen die Organisatoren den Restart. Am nächsten Freitag geht es los.

Der 18. März wird nicht nur für Walter Grubert ein besonderer Tag sein. An jenem Abend wird im Kulturcafé der Restart versucht, die erste Aufführung in der Corona-Pandemie seit vielen, vielen Monaten. Kabarettist Thomas Schreckenberger wird dann auf der Kleinkunstbühne stehen und mit seinem aktuellen Programm ein wenig Licht in die derzeit so dunklen Zeiten bringen. „Ich bin sehr optimistisch, dass wir in diesem Jahr doch mit unserem geplanten Programm durchkommen“, sagt Grubert, der mit Thomas Spitzer und Hilmar Konrad die Fäden in diesem kulturellen Kleinod zieht. Insgesamt fünf Veranstaltungen sind für dieses Jahr geplant.

Am 12. November war es das Duo ONKeL fISCH, das als einziger Act im gesamten Jahr 2021 auf der Bühne stehen konnte. Da war es „nur“ die Corona-Pandemie, die auf die Seelen der Menschen drückte, heute ist es die dramatische Situation rund um den russischen Angriffskrieg. „Da fällt es schon schwer, Humor zu präsentieren“, sagt Grubert. Eine solch prekäre Situation hat er in den gut 30 Jahren Kulturcafé noch nicht erlebt. „Umso passender ist, dem Zufall geschuldet, der Programmtitel von Thomas Schreckenberger, ,Nur die Lüge zählt‘. Das gefällt mir natürlich schon gut.“ Kabarett müsse einfach sein, egal in welchen Zeiten, findet der 75-Jährige. „Diese Künstler weisen auf die Unzulänglichkeiten und Unerträglichkeiten im Leben hin, helfen, die Augen zu öffnen, einen anderen Blick auf die Dinge zu bekommen.“ Nach dem sehr mauen vergangenen Jahr habe sich das Team entschlossen, die ausgefallenen Veranstaltungen nicht nachzuholen. Auch nicht das 30-jährige Bestehen des Cafés im vergangenen Jahr. „Davon halte ich nichts. Wir blicken jetzt nach vorne.“

Info 124 Veranstaltungen bis heute Auftritte Seit der Gründung 1991 fanden bis Ende 2021 genau 124 Veranstaltungen statt. Motivation Das Kulturcafé soll ein Treffpunkt für Kabarett-Interessierte und -Neugierige sein. Auch Eltern sollen die Möglichkeit haben, nicht über viele Stunden einen Babysitter in Anspruch nehmen zu müssen, um in Köln oder Düsseldorf ins Kabarett gehen zu können. Im Kulturcafé müssen nur rund zwei Stunden überbrückt werden.

Finanziell hat die Kultureinrichtung die Pandemie bislang gut überstanden. „Die Situation ist erträglich“, sagt Grubert und dankt den Künstlern: „Wir haben Termine und Veranstaltungen verschieben können, nicht zuletzt, weil die Agenturen der Künstler mitgespielt haben.“ Bei der einzigen Veranstaltung in 2021 hat das Kulturcafé zwar ein Minus eingefahren, aber es war nicht dramatisch. Mit Blick auf den 18. März sind die Organisatoren gespannt, wie das Publikum reagiert. 110 Plätze stehen zur Verfügung, maximal 100 sind belegbar, ohne dass ein besonderes Hygiene-Konzept notwendig ist. „Ob so viele Besucher kommen?“ rätselt Grubert, der zumindest auf eine Kostendeckung hofft. Weil das Kulturcafé die Räume der evangelischen Kirchengemeinde nutzen kann, ist die finanzielle Belastung verkraftbar. „Wir bekommen keine Zuschüsse von der Kirche“, betont Grubert, „aber halt die Räumlichkeiten günstiger. Dazu kommen noch Spenden oder Geld von der Sparkassen-Stiftung für Investitionen in die Scheinwerferanlage.“

Welche Künstler kommen in diesem Jahr nach Rommerskirchen? Nach dem Auftakt mit Schreckenberger geht es am 13. Mai mit Severin Groebner und dessen Programm „Gut möglich“ weiter. Am 10. Juni tritt Fee Badenius mit ihrem Soloprogramm auf. 2019 gastierte sie mit Band zuletzt im Kulturcafé. Weiter geht es nach der Sommerpause am 9. September mit Justus Krux und dem Programm „Kommste noch auf nen Kaffee mit hoch – Aus dem Leben eines Anwalts“. Den Abschluss bildet am 25. November René Steinberg mit „Freuwillige vor! – Jetzt erst recht!“.