Kabarett in Rommerskirchen René Steinberg begeistert im Kulturcafé

Komisch ist es allerdings nicht von Beginn an. Pfarrer Thomas Spitzer, er macht keinen Hehl aus der momentanen Situation im Kulturcafé: Die sei fatal. Und finanziell eng, berichtet er. Die Stimmung: gedämpft. Steinberg ist das egal. Er springt in seinem grell-roten Anzug auf die Bühne. „Das heute ist Weihnachts-Programm mit alles!“, ruft der gebürtige Mühlheimer selbstironisch. Der Rahmen also ist gesteckt. Und tatsächlich: Von nun an geht es in einem Affen-Tempo einmal querbeet durch die weihnachtliche Begriffs-Landschaft. Steinberg bedient sich immer wieder altbewährter Stereotypen, spricht etwa von handgedrechselten Spielzeugen, die auf einem „schwulen“ Weihnachtsmarkt in Köln angeboten, aber niemanden so recht interessieren würden – selbst dann nicht, wenn sie mit Bienenwachs überzogen wären. Einige im Gemeindesaal können da schon nicht mehr vor Lachen.