Kabarett in Rommerskirchen : Kabarett-Duo „Onkel Fisch“ führt Populisten vor

Eckum Adrian Engels und Markus Riedinger traten in Eckum auf.

„Populisten haften für ihre Kinder“ lautet der Titel ihres Programms, in dem die beiden „Action-Kabarettisten“ nicht zuletzt eins zeigen: AfD, Pegida, Identitäre oder Reichsbürger – was immer die „Volksgenossen“ so ausbrüten, mag unerfreulich, bedrohlich, ja sogar gefährlich sein, ist doch aber vor allen Dingen erst einmal lächerlich. Ein „deutsches Volk“, wie es sich Rechtsextremisten gern malen, gibt es nämlich gar nicht, wie die beiden in einer virtuosen Rechnung klar machen: Ein deutsches Volk im Sinne der „Blut- und Boden-“Denker“ passe in einen VW-Bus. Mag sich die bräunliche Prominenz auch in den Talkshows tummeln, für Onkel Fisch sind die eigentlich Verantwortlichen für den Rechtsruck die „Dawimadonosadüs“, Zeitgenossen, die ihre geistige Notdurft zumeist nach der Floskel „Das wird man doch noch sagen dürfen...“ verrichten. „Angst ist bekanntermaßen das beste Schmiermittel für rechte Propaganda, zumal, wenn sie sich auf – zuweilen sogar richtige – Statistiken stützt. Eine davon besagt, dass pro Jahr in Deutschland alle fünf Minuten irgendwo eingebrochen wird. Eine andere – genauso richtige – Statistik hat ergeben, dass jeder Haushalt 410 Jahre darauf warten müsste, bis dort eingebrochen wird.