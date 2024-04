Kabarett in Rommerskirchen Andrea Volk begeistert Zuschauer im Kulturcafé

Andrea Volk lebt seit 20 Jahren in ihrer Wahlheimat Köln, „mit Migrationshintergrund“, wie sie erzählte, denn gebürtig kommt sie aus Duisburg – die Kombination aus Ruhrpott-Schnauze mit kölschem Humor kam beim Publikum hervorragend an. Der Weg nach Rommerskirchen sei von Köln aus ja nicht so weit gewesen, im Kulturcafé war sie aber zum ersten Mal. „Erst fährt man Autobahn, dann Bundesstraße, dann Landesstraße, dann überholt man einen dreibeinigen Esel und einen Hund mit Schlitten und schon ist man da.“ Von A nach B zu kommen sei ansonsten ja schwierig, wenn zu den ganzen Bahnstreiks jetzt auch noch Fahrverbote an Wochenenden eingeführt würden, wie Bundesverkehrsminister Volker Wissing just am Freitag ins Gespräch gebracht hatte. Auch seien die Straßen alle kaputt. „Die Schlaglöcher sind so tief, dass eine ganze Vespa darin verschwinden kann“, sagte Volk. „Ich bin ausgestiegen und hab reingeschaut, da hat von der anderen Seite ein Känguru gewunken.“