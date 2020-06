Nach Wunsch aus Konferenz : Jugendliche bekommen eine eigene Hütte in Rommerskirchen

Schutzhütte am Schützenplatz Ramrath: Monika Lange vom Familienbüro, Bürgermeister Martin Mertens, Marcel Momburg vom Tiefbauamt (r.). Foto: Gemeinde Rommerskirchen

Ramrath Die Gemeinde setzt den Wunsch der Jugendkonferenz um. Der Neubau ist jetzt fertig und wurde auf dem Schützenplatz Ramrath inspiziert und „freigegeben“. Die Jugendlichen sollen weiter an der Gestaltung der Gemeinde beteiligt werden.

Dass Kinder und Jugendliche oft andere Vorstellungen haben, als Erwachsene sich das vorstellen, ist ein Grund dafür, dass die Gemeinde Rommerskirchen ihre jungen Bürger regelmäßig in die Jugendplanung mit einbezieht. So können Jugendliche bei der „Jugendkonferenz“ ihre Wünsche äußern. Jetzt wurde einer ihrer Wünsche realisiert: Auf dem Schützenplatz in Ramrath wurde eine stabile Schutzhütte installiert. Dies hatten die Jugendlichen in der letzten Konferenz vor der Corona-Pause als dringenden Wunsch formuliert.

Gemeinsam mit Amtsleiterin Monika Lange und Marcel Momburg vom Tiefbauamt der Gemeinde inspizierte Bürgermeister Martin Mertens den Neubau und gab ihn symbolisch frei: „Ich freue mich, wenn wir die konkreten Wünsche der Jugendlichen realisieren können. Dann sind wir sicher, dass wir nicht am Bedarf vorbei planen“, sagte Mertens.

Fünf Mal hat die Rommerskirchener Jugendkonferenz bisher getagt. Dabei wurden die Vorschläge der Jugendlichen aufgenommen und – wenn irgend möglich – verwirklicht. So wurde unter anderem an der Gillbachschule ein dauerhafter Bauspielplatz installiert, am Gorchheimer Weg eine Skaterhütte an dem dortigen Platz errichtet und ein Skaterworkshop initiiert. alles Projekte, die gut angenommen werden. „Kinder und Jugendlichen liegen mir als Zukunft unserer Gemeinde Rommerskirchen besonders am Herzen“, betonte Mertens.

Wegen der Corona-Pandemie mussten die für dieses Jahr geplanten Jugendkonferenzen abgesagt werden. „Sobald es die Lage zunimmt, soll der Dialog mit den Jugendlichen fortgesetzt werden“, erklärte Gemeinde-Pressesprecher Elmar Gasten.

Was trotz der Corona-Krise wieder angeboten wird, ist die Kinder- und Jugendsprechstunde des Bürgermeisters: Um auf die Bedürfnisse und Wünsche der jungen Rommerskirchener einzugehen, hat Martin Mertens dieses besondere Angebot eingeführt: Er hat Kinder und Jugendliche einmal im Monat ins Rathaus eingeladen, damit sie ihre Sorgen, Probleme, Ideen und Wünsche äußern können. „Alle Anregungen, die mir von der heranwachsenden Generation mit auf dem Weg gegeben werden, nehme ich ernst und lasse diese mit meinem Team in unsere Arbeit einfließen“, erläutert Mertens. Die nächste Jugendsprechstunde ist am Dienstag, 7.Juli, von 15.30 bis 17.30 Uhr. Anmeldung unter 02183 800- 21.