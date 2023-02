Abschied von Rommerskirchen Jürgen Lorenz zieht’s zum Bodensee

Bereits mit 14 Jahren betreute Jürgen Lorenz Jugendgruppen in Oekoven, ehe er bei der dortigen KJG von 1976 bis 1979 als DJ gierte – seinerzeit waren die Jugenddiscos in Oekoven ein Publikumsmagnet. In Oekoven kam er bei den Köttelbachschiffern 1976 zum Karneval, und zwar in der Tanzgruppe „Tolle 14“, die auch bei Rut-Wieß-Sitzungen auftrat. In den Tambourcorps Oekoven und Anstel war Lorenz auch als Ausbilder der Musiker aktiv. Bei den Karnevalisten machte er sich einen Namen als Ausbilder ihrer Tanzgruppen, so etwa bei den Karnevalistinnen der katholischen Frauengemeinschaft Nettesheim, in Anstel, aber auch bei den „Ahl Dormagener Jonge“ oder der Frauengemeinschaft Barrenstein.