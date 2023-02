Kinderarztpraxis für Rommerskirchen Kurze Wege für kleine Patienten

Darauf haben Familien mit Kindern viele Jahre gewartet: Am 1. April wird in der neuen Mobilstation am Rommerskirchener Bahnhof endlich eine Kinderarztpraxis eröffnen. Mit dem Neusser Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin Dr. Jürgen Funck, der die Praxis neben seiner bereits bestehenden in Norf übernimmt, wird es zum ersten Mal eine Kinderpraxis in der Gemeinde geben. „Aktuell kommen schon viele Rommerskirchener zu uns in die Praxis nach Norf“, berichtet Funck. „Als wir ihnen mitgeteilt haben, dass sie zukünftig nicht mehr so weit für die Versorgung fahren müssen, war die Freude groß“, sagt er. Bislang mussten Familien dafür mit ihren Kindern erst den Weg nach Neuss, Dormagen, Grevenbroich oder Pulheim antreten.