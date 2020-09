Projekte in Rommerskirchen und Jüchen : Strukturwandel mit Eisspeicher

Rekultivierung an der Grubenrandstraße in Jüchen. Foto: GT Foto: Gundhild Tillmanns

Rommerskirchen/Jüchen Landrat Hans-Jürgen Petrauschke ermuntert die Kommunen Jüchen und Rommerskirchen zur Weiterentwicklung ihrer Zukunftsprojekte. Kreis und Kommunen kooperieren beim Strukturwandel.

Unter dem Schlagwort „Smart City“ sollen in Rommerskirchen die Projekte „Roki-Liner“ und „Eisspeicher“ umgesetzt werden. Mit dem Eisspeicher soll auf besonders umweltschonende Art die Nutzung von Umweltenergie mittels hocheffizienter Anlagentechnik praktiziert werden. Die Wärmeversorgung des Areals „Im Kamp“ soll dabei über ein kaltes Nahwärmenetz mit einem Eisspeicher in Verbindung mit dezentralen Sole-Wasser-Wärmepumpen erfolgen. Zudem soll die Eigenstromversorgung mit Photovoltaik die Wärmepumpe unterstützen. Dies erhöht den regenerativen Anteil und verbessert die Wirtschaftlichkeit. Der „Roki-Liner“ soll in Rommerskirchen ein flächendeckendes, an die Nachfrage angepasstes und bedarfsgesteuertes Angebot im öffentlichen Personennahverkehr schaffen. Dieses soll die bestehenden Angebote ergänzen und sowohl die Vernetzung der Ortsteile untereinander, mit dem Bahnhof und der künftigen Mobilstation stärken, als auch die Erreichbarkeit von Unternehmen für Mitarbeiter und Kunden verbessern.