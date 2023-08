95. Lebensjahr vollendet Maria Berghoff hat Gemeinde nicht nur als Karnevalspionierin mit geprägt

Seit inzwischen 70 Jahren lebt Maria Berghoff in der Gemeinde. Geboren und aufgewachsen ist sie in Eschweiler, wo das elterliche Haus im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört worden war. Bei ihrem späteren Mann in Gill war das ebenfalls geschehen – hier wurde das Haus von diesem und ihrem späteren Schwiegervater in Eigenregie wiederaufgebaut.