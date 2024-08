Jubiläum in Rommerskirchen Senioren-Klub feiert 25-jähriges Jubiläum

In jedem Jahr ermittelt der Klub auch einen Seniorenkönig. In diesem Jahr konnte sich Volker Geburek beim Hufeisenweitwurf auf der Wasserburg am 29. Juni durchsetzen. Mit dem Rest der Bruderschaft freut sich auch die Seniorenabteilung auf das bevorstehende Schützenfest am ersten Septemberwochenende – dann wird Kaiser Peter Mahr die Königswürde an seinen Nachfolger übergeben.