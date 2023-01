Jeck in Rommerskirchen Endlich „Allau“ am Gillbach

Die Karnevalsgesellschaft KG „Rut-Wieß“ Rommerskirchen startet in dieser Woche mit ihrer Sitzungswoche voll durch. Ab dem heutigen Dienstag bis einschließlich Freitag finden die Mädchensitzungen, am Samstag die Herrensitzung, in der Mehrzweckhalle der Gillbachschule statt. Die Kindersitzung der KG ist am Sonntag, 29. Januar, um 14 Uhr (Einlass eine Stunde früher), ebenfalls in der Mehrzweckhalle. Der Eintritt beträgt drei Euro für Kinder, fünf für Erwachsene.