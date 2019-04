In Rommerskirchen-Hoeningen : Neue Elemente animieren zum freien Spiel

In Hoeningen wurden weitere Objekte des Projektes „Mehr Freiraum für Kinder“ offiziell eröffnet.

Bewegung fördern: Das Projekt „Mehr Freiraum für Kinder“ wird in der Gemeinde weiter umgesetzt, jetzt kamen drei Spielelemente an den Schulwegen im Umfeld der Kastanienschule in Hoeningen dazu. Bürgermeister Martin Mertens, Monika Lange, Amtsleiterin für Schule, Kinder und Jugend, und Tiefbauamtsleiter Rudolf Reimert besichtigten die Spielelemente mit der OGS-Leiterin Bernadette Bär und zahlreichen Kindern aus der OGS der Kastanienschule Hoeningen. Die Mädchen und Jungen zeigten sich begeistert über die neuen Spielmöglichkeiten. Diese drei Spielelemente sollen die Kinder in Hoeningen zum freien Spielen animieren: Schlupfblüte, Wackelwaran und Blumenwiese.