Grundschule in Rommerskirchen-Hoeningen : Kastanienschüler gestalten neues „Zauberwäldchen“

Kastanienschülerinnen bei Bürgermeister Martin Mertens. Foto: Gemeinde Rommerskirchen

Hoeningen Nach der Abholzung der Bäume im Januar soll nun in neues Wäldchen an der Grundschule in Hoeningen entstehen.

Engagierte Schüler gestalten ihr Umfeld mit: Als im Januar die Bäume an der Kastanienschule in Hoeningen gefällt werden mussten, da sie auf das Schulgebäude zu kippen drohten, waren viele Kinder verständlicherweise enttäuscht. Daher hat die Gemeindeverwaltung als Schulträger angekündigt, gemeinsam mit der Schule und den Kindern ein Konzept zu erstellen, um das von den Kindern so geliebte Wäldchen neu zu bepflanzen. Viele Spielmöglichkeiten und Rückzugsorte, aber auch Raum für Tiere sollen dort entstehen.

Die Schüler freuen sich auf die Arbeit und haben viele Unterstützer-Unterschriften im Dorf gesammelt. Mia Große, Mascha Schloßer, Paula Hösen und Johanna Zahn besprachen nun bei Bürgermeister Martin Mertens das weitere Vorgehen. Mertens, der selbst dort zur Schule gegangen ist, betonte: „Ich finde es großartig, dass die Kinder sich so für ihre Schule einsetzen. Zu meiner Schulzeit gab es die heutigen Möglichkeiten und die Unterstützung der Gemeinde nicht – das ist heute zum Glück anders.“ Er freue sich schon sehr darauf, mit den Kindern einen tollen Lern- und Spielort zu entwickeln: „Ich danke allen Unterstützern dieses Projektes.“

(cw-)