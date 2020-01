Ausstellung in Sinsteden : Dem Lieblingsgetränk auf der Spur

Sinsteden Noch bis zum 19. April ist im Kulturzentrum Sinsteden die Ausstellung „Kaffee in der Region – gestern, heute, morgen“ zu sehen. Wer möchte, kann sich auch „auf eine Tasse“ an einer Tafel niederlassen.

Eine Ausstellung über Kaffee, in der nicht der Duft des Kultgetränks in der Luft schwebt, geht gar nicht. Das dachten sich auch Kathrin Wappenschmidt und Anna Vössing. Und so kamen die Leiterin des Sinstedener Kulturzentrums und die Museumspädagogin auf die Idee, für die Besucher der Ausstellung „Kaffee in der Region – gestern, heute, morgen“ auch das schwarz-braune Getränk an einer Tafel und in stilvollem Porzellan anzubieten. Eine Kaffeepause sozusagen, verdientermaßen nach reichlich Informationen rund um das Getränk, das weltweit so viel konsumiert wird wie kein zweites.