Rommerskirchen: Ideen zur 825-Jahr-Feier sind willkommen

Rommerskirchen Wie 2020 gefeiert werden soll: Gefragt sind vor allem auch die Einwohner Eckums.

Um die historischen Aspekte wird sich BSV-Sprecher Martin Lambertz kümmern, der als im Kreisarchiv in Zons tätiger Historiker hier schon qua Profession die besten Voraussetzungen mitbringt. Geplant ist Lambertz zufolge ein Rundgang auf dem Historischen Wanderweg durch Eckum, der 37 Stationen umfasst und 2014 eröffnet wurde. Offen ist derweil noch, ob die Geschichte Eckums in einem regelrechten Buch oder lediglich in einer Broschüre abgehandelt werden soll - auch dies hängt letztlich vom zur Verfügung stehenden Geld ab. Eine tragende Rolle soll auch die evangelische Kirche spielen. So sieht die bisherige Planung vor, die zentrale Jubiläumsfeier am 19. und 20. September 2020 zu begehen, wenn die evangelische Gemeinde Erntedank feiert.