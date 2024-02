Kundgebung vor dem Rathaus Hunderte kommen zur Demo nach Rommerskirchen

Jörg Sauer, ein im Ansteler Karneval Engagierter, war als Privatperson auf dem Rathausvorplatz. Denn bei dieser Gelegenheit kommt es offenbar nicht auf machtvolle Wortmeldungen der Offiziellen an, sondern ist der Einzelne gefragt. Polternde Deklamationen dürfen also kein Ruhekissen mehr sein, wenn in Gesellschaft und Politik eine ganze Menge aus dem Ruder läuft. Sauer: „Unterschiede überbrücken, egal, ob arm oder reich und von welcher Herkunft“. In der nächsten Session freut er sich auf Besucher mit Migrationshintergrund.