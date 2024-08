Hohe Kosten für Tierheim in Rommerskirchen Mehr als 160 Katzen müssen versorgt werden

Wie dringend das nötig ist, zeigt ein Blick ins Tierheim Oekoven: Dort warten momentan über 160 Katzen auf ein neues Zuhause. „Aktuell haben wir über sechzig Jungtiere unter sechs Monaten, die wir versorgen müssen. So viele waren es noch nie“, berichtet Pasternak. Dabei seien das nur die Tiere, die sich im Tierheim befinden. Die Tierschützer kümmern sich in Kooperation mit 22 Ehrenamtlern noch um weitere einhundertachtzig frei lebende Tiere in der Region. „Abgesehen von dem Tierleid, das damit verbunden ist, muss man sich auch einmal vor Augen führen, was für Kosten die Tiere aktuell verursachen“, betont er. Das Tierheim Oekhoven ist als Kreis-Tierheim für die Kommunen Rommerskirchen, Jüchen, Grevenbroich, Kaarst, Meerbusch und Korschenbroich zuständig – hat also ein enormes Einzugsgebiet. Die finanzielle Unterstützung der Kommunen reiche jedoch gerade aus, um die Personalkosten zu tragen, für mehr aber auch nicht, wie Pasternak deutlich macht. „Aktuell wären wir hier vor Ort wirklich dankbar für jede Unterstützung – gerade im Hinblick auf die Kitten“, so Pasternak. „Das Tierheim Oekoven und die Tiere brauchen nötiger Hilfe denn je“, sagt auch Marianne Seligmann, Katzenschutzbeauftragte des Tierschutzvereins. Seit Jahren leitet sie schon ehrenamtlich die Streunerhilfe des Vereins und kümmert sich um die „Schattenkatzen“, wie sie die unkastrierten Streuner nennt. Pasternak betont: „Wir sind wirklich froh um jeden Cent, der hier gespendet wird. Es geht aber nicht einmal um Geldspenden, wir freuen uns über jede Dose Katzen- oder Kittenfutter, die für die Tiere bei uns abgegeben wird.“