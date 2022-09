Nach Überschwemmungen in Rommerskirchen : Die Straße „Berghütte“ soll ausgebaut werden

Anwohner der Straße „Berghütte“ in Vanikum waren schon öfter von Überschwemmungen betroffen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rommerskirchen Im letzten Jahr war es vermehrt zu Überschwemmungen der Straße „Berghütte“ gekommen. Nun soll die Straße um- und ausgebaut werden. Der Vorschlag eines Planungsbüros fand im Ausschuss breite Mehrheit.

Im vergangenen Jahr ist es unter anderem im Bereich der Straße „Berghütte“ in Vanikum vermehrt zu Hochwasserereignissen nach Starkregen gekommen. Im Ausschuss für Bau, Planung und Mobilität der Gemeinde Rommerskirchen am vergangenen Donnerstag wurde nun mit großer Mehrheit beschlossen, die Straße „Berghütte“ aus- und umzubauen, um den Wasserabfluss zu verbessern. Außerdem soll die Maßnahme mit der bereits in der Planung befindlichen Kanalbaumaßnahme des Erftverbands koordiniert werden.

Ursächlich für die Überschwemmungen war unter anderem abfließendes Wasser angrenzender Ackerflächen. Das von der Gemeinde beauftragte Ingenieurbüro „Isaplan“ untersuchte verschiedene Möglichkeiten zur Rückhaltung des Oberflächenwassers sowie verbesserte Maßnahmen zur Ableitung. Der Bericht des Unternehmens zur Vorplanung liegt der Gemeinde seit Juli vor. Mehrere Ortstermine und Gespräche mit betroffenen Anwohnern hatten dafür stattgefunden. Das Büro kam zu dem Schluss, dass eine gezielte Zuleitung des Oberflächenwassers in den an das Gebiet grenzenden Todtenbach sehr wirkungsvoll sei. Die Straße „Berghütte“ erfülle bereits die Verbindungsfunktion zwischen Außengebiet und Gewässer. „Jedoch sind an die ‚Berghütte‘ angrenzende Gebäude durch die Wasserführung entlang der Straße gefährdet und in der Vergangenheit schon mehrfach geschädigt worden“, heißt es von „Isaplan“. „Durch einen Ausbau der Straße ‚Berghütte‘ zwischen Außengebiet und Todtenbach kann die Abflusskapazität entlang der Straße vergrößert werden. Mit einer in Straßenmitte verlaufenden Entwässerungsrinne und einem V-förmigen Querprofil wird Niederschlagswasser sicher zum Todtenbach abgeleitet und die angrenzende Bebauung geschützt“, heißt es weiter.

Info Überschwemmungen in Vanikum Berghütte Im Juli 2021 war die Straße „Berghütte“ nach starken Regenfällen überflutet worden. Dabei war es auch zu Schäden an Gebäuden gekommen. Auch zuvor war es mehrfach schon zu solchen Hochwasserereignissen in diesem Bereich gekommen. Gewässer Der Todtenbach ist 2,5 Kilometer lang und mündet in der Nähe der Uferstraße in den Gillbach. Kosten Der Um- und Ausbau der Straße wird ca. 270.000 Euro kosten.

Die Gemeinde, die für die Rückhaltung und Abführung des Oberflächenwassers zuständig ist, will den Ausbau der Straße nun umsetzen. Die Kosten belaufen sich nach Schätzungen auf ca. 270.000 Euro. Gleichzeitig soll die Abstimmung mit dem Erftverband über die parallel verlaufende Kanalbaumaßnahme forciert werden. Durch eine Art Bypass soll das bestehende Kanalnetz entlastet werden, die Gemeinde will die Maßnahmen mit dem Erftverband koordinieren.

Sollte sich herausstellen, dass diese Maßnahmen immer noch nicht reichen, könnte der in der Verlängerung der Dreschgasse verlaufende Wirtschaftsweg als zweite Verbindung zwischen Außengebiet und Todtenbach als Zufluss genutzt werden. „Mit Verwallungen entlang der Grenze des Außengebiets, dem in West-Ost-Richtung verlaufenden Wirtschaftsweg lässt sich das vom Außengebiet abfließende Wasser abfangen und gezielt über die beiden Verbindungen zum Todtenbach ableiten“, so die Ingenieure. Das würde zusätzliche Kosten von ca. 40.000 Euro verursachen.