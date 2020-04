Hilfe in Rommerskirchen : Schützen aus Oekoven starten Hilfsservice

Hilfe in Rommerskirchen

Einkaufshilfen werden in dieser Zeit von vielen Stellen angeboten. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Oekoven Die St.-Sebastianus-Bruderschaft übernimmt Einkäufe und Besorgungen – und liefert nach Hause.

Die Menschen aus der Region rücken angesichts der Ausbreitung des Coronavirus immer weiter zusammen. Zahlreiche Hilfsangebote existieren bereits, die St.-Sebastianus-Bruderschaft aus Oekoven zieht nun nach. Die Schützengemeinschaft hat einen Corona-Hilfsdienst für die Ortschaften Oekhoven, Deelen und Ueckinghoven in die Wege geleitet.

„Wir wollen Leuten helfen, die in dieser Zeit nicht so können, wie sie wollen“, sagt Brudermeister Lothar Gross. Solidarität, Zusammenhalt und Miteinander – das alles seien Begriffe, die sich die Schützen auf die Fahne geschrieben hätten. 21 Personen – überwiegend aus dem Kreis der Bruderschaft, aber auch aus dem Dorf – stünden für Hilfe bereit. Koordiniert werden die Fahrten über eine gemeinsame Whatsapp-Gruppe auf dem Smartphone. Dort wird jeder Auftrag verteilt.

Bislang sind allerdings erst zwei oder drei Hilfegesuche eingegangen. „In einer ländlichen Gegend wie in Rommerskirchen ist oft die Familie in der Nähe“ mutmaßt Gross über die Gründe dafür. „Deshalb übernehmen zum Beispiel oft Angehörige den Einkauf für die Großeltern.“ Davon will sich die St.-Sebastianus-Bruderschaft Oekoven aber nicht beirren lassen. „Wir stehen allzeit bereit“, sagt Gross. „Falls wir mehr Aufträge bekommen, etwa weil sich die Situation verschlimmert, sind wir für die Menschen da.“