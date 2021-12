Hilfe aus Rommerskirchen : Bürgermeister überreicht Spenden im Ahrtal

Rommerskirchen Die Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Flutregion reißt nicht ab. So konnte Bürgermeister Martin Mertens kurz vor Weihnachten im Ahrtal Spendenüber jeweils 1500 Euro für Hilfsprojekte in den Gemeinden Mayschoss und Dernau überreichen.

In Dernau übergab Martin Mertens den Scheck an Ortsbürgermeister Alfred Sebastian, während ihn in Mayschoss die Zweite Beigeordnete Anneliese Baltes entgegen nahm. Für die beiden Ortschaften engagieren sich zwei bekannte Rommerskirchener seit Monaten auch vor Ort: Rabaue-Frontmann Hans Peter van den Brock ist in Dernau aktiv, während Josef Weyrauch mit seinem Radlader in Mayschoss tatkräftig mit anpackt. „Ich wünsche den Menschen im Ahrtal, dass sie die Katastrophe vom vergangenen Sommer so bald wie möglich überwinden können“, sagte Mertens. „Über das Engagement derart vieler Rommerskirchener freue ich mich und bin sicher, dass es andauern wird, so lange Hilfe nötig ist.“