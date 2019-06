Rommerskirchen: Highland Games : Treff der starken Frauen und Männer

Bei den Highland Games im Bruderschaftspark Oekoven zeigten auch Frauen, was in ihnen steckt. Die Disziplinen reichten vom Steinstoßen bis zum Baumstammwerfen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Oekoven Am Wochenende fanden die 7. Highland Games im Bruderschaftspark Oekoven statt. Der Erlös aus der Veranstaltung kommt drei Rommerskirchener Vereinen zugute.

Ein Hauch von Schottland in Oekoven: Im Bruderschaftspark fand die siebte Auflage der Highland Games statt. Mannschaften aus ganz Deutschland und Einzelkämpfer aus Deutschland, den USA, den Niederlanden und Belgien maßen sich in Disziplinen wie Baumstammwerfen, Steineheben, Strohsackwerfen oder Baumslalom.

Rund um die starken Sportler, die natürlich etwas unter ihren Kilts trugen – „alles andere wäre Erregung öffentlichen Ärgernisses“, betonte André Gilles vom Clan McClorey – gab es allerhand zu erleben: Der Highland Market bot Attraktionen aus dem Mittelalter, Handwerkskünste und viele weitere Stände ebenso wie englische Köstlichkeiten, irische und schottische Kleidung und andere spannende Dinge aus dem vereinten Königreich. Erfrischungen bot die Taverne, und am Flammkuchenstand oder bei Fish and Chips konnten sich Besucher wie Sportler stärken. Gleich nebenan konnten sich die Besucher beim Handfasting auf gälische Art das Jawort geben. „Ich habe Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, der gemeinsam mit unserem Bürgermeister Martin Mertens die Schirmherrschaft über die Highland Games übernommen hat, schon gefragt, ob wir diese Art der Vermählung nicht prinzipiell einführen können – er hat abgelehnt“, sagte Brian McClorey lachend. Die Besonderheit an dieser Zeremonie ist, dass die Ehe lediglich für ein Jahr und einen Tag gültig ist – und danach erneuert werden kann oder eben nicht. „Das hat natürlich keine Rechtsgültigkeit, ist für die Besucher aber eine schöne Aktion“, so McClorey.