Rommerskirchen: Heimchesweg: Ein Muss für die Bauern

Rommerskirchen Wegen des Abrisses der RWE-Brücke am Heimchesweg gibt es für den landwirtschaftlichen Verkehr keine andere Möglichkeit auf die Felder zu gelangen als den Heimchesweg selbst, sagt "Bauer Willi" Kremer-Schillings.

Kremer-Schillings, als "Bauer Willi" bundesweit bekannter Blogger und Buchautor, widerspricht der Darstellung, wonach der verstärkte Verkehr am Heimchesweg drei Wochen lang vorgeherrscht habe, "Es waren zwei Tage, an denen viel los war", sagt er. Dass die Lastwagen den Heimchesweg passieren müssen - und dies angesichts seiner Einstufung als öffentliche Straße auch dürfen - hängt ursächlich mit dem Abriss der einstigen RWE-Brücke am Heimchesweg zusammen, wie Kremer-Schillings deutlich macht. "Wir hätten sonst den ganzen Verkehr über die Brücke abwickeln können", sagt Kremer-Schillings. Die Hoffnung, dass es dort in absehbarer Zukunft eine neue Brücke geben könnte, hält er unter Hinweis auf den Standpunkt von RWE Power für wenig realistisch. So hat das Unternehmen, unter anderem gegenüber der Gemeinde, mehrfach deutlich gemacht, dass es nicht willens sei, für die Brücke einen Ersatz zu schaffen. Eine im Sinne des früheren Bauwerks tragfähige Brücke würde rund 500.000 Euro kosten, sagt Willi Kremer-Schillings. Die Gemeinde prüft derzeit, ob es kostengünstigere Alternativen geben könnte, wobei Bürgermeister Martin Mertens während der Märzsitzung des Rats keine schnelle Lösung in Aussicht stellte. Dass die Gemeinde 500.000 Euro für eine neue Brücke ausgeben könnte, ist eher unwahrscheinlich. Derweil setzt Willi Kremer-Schillings darauf, den nötigen Verkehr über den Heimchesweg mit so wenig Belastungen wie möglich abzuwickeln, doch ganz werden sich diese wohl nicht vermeiden lassen: "Gülle riecht nun mal nicht nach Weihrauch", sagt der Betreiber des Steinbrücker Hofs.