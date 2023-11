Ehrenamtler in Rommerskirchen 28 Jahre im Dienst des Heiligen Martin

Er hat durchweg nur positive Erinnerungen und Verbindungen an sein Ehrenamt. „Wir haben immer alle zusammengearbeitet. Die Ortsansässigen haben uns unterstützt, wo sie nur konnten, zum Beispiel mit Obst für die Tüten der Kinder. Es war immer ein toller Zusammenhalt und ein sehr hilfsbereites Team. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, ein Teil davon zu sein und ich möchte mich bei Allen für die Zeit bedanken“, so Heiko Schäben. Ein Nachfolger stehe noch nicht fest, Interessierte könnten sich an das Komitee in Vanikum wenden. „Ich wünsche meinem Nachfolger von Herzen, dass er auch so eine tolle Zeit haben wird in seinem Ehrenamt wie ich und so viele großartige Dinge erleben kann. Das hat mich wirklich fürs Leben geprägt“,sagt Schäben. So ganz wird er in Zukunft dem Martinsfest aber nicht fernbleiben. „Wenn meine Hilfe benötigt wird oder es irgendwo eng wird, werde ich als Unterstützung natürlich da sein. Der Martinsverein wird sich immer auf mich verlassen können“.