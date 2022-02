Hausärzte in Rommerskirchen : Corona beherrscht den Praxisalltag

Mathias Roehl, Christiane Felis und Rainer Friebe (v.l.n.r.) kümmern sich in der Praxis am Gillbach um ihre Patienten. Derzeit sind viele mit Corona infiziert. Foto: G. Salzburg Foto: Georg Salzburg (salz)

Rommerskirchen In der Pandemie sind Hausärzte in Rommerskirchen stark belastet. Telefonleitungen sind oft belegt, viele Patienten mit Corona infiziert. Trotzdem gebe es Grund für Optimismus.

In den Arztpraxen in der Gemeinde Rommerskirchen ist es auch nicht anders als im Rest des Landes: „Corona ist nach wie vor das Hauptthema bei den Patienten“, erzählt Hausarzt Rainer Friebe von der Praxis am Gillbach. „Zwei von drei Patienten kontaktieren uns im Zusammenhang mit dem Virus.“ Das sei schon eine erhebliche Belastung für alle Praxen. Alleine das Telefonaufkommen sei so hoch, dass an einem Montagmorgen bis zu 400 Anrufe eingehen und die Praxis kaum erreichbar ist. „Das ist für die Patienten ärgerlich und für das Personal stressig, weil sich natürlich auch Patienten beschweren und nicht immer freundlich sind. Aber wir sind motiviert und schaffen das“, versichert Friebe.