Hahn "Simaul" darf weiter krähen - Urteil bestätigt Tierhalter

Villau Im Nachbarschaftsstreit um den Hahn „Simaul“ wurde am Donnerstag im Amtsgericht Grevenbroich ein Urteil gefällt – zugunsten des Hahns und seiner Besitzer.

Der Hahn „Simaul“ darf in Rommerskirchen-Villau weiter krähen. Zu diesem Urteil kam am Donnerstagmittag das Amtsgericht in Grevenbroich. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Beeinträchtigung „nicht wesentlich“ sei. Davon hatte sich Richterin Lena von Papen-Hubold Anfang August bei einem Ortstermin, unter anderem im Schlafzimmer der Klägerin, an der Hellenbergstraße überzeugt.