Finanzen in Rommerskirchen : Bürger sollen der Gemeinde helfen

Finanzen in Rommerskirchen

Rommerskirchen Die Verwaltung wirbt für eine rechtzeitige Abgabe der Grundsteuererklärung im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform. Die Einnahmen seien wichtig und blieben vor Ort.

Angesichts sinkender Schlüsselzuweisungen gewinnen Einnahmen aus der Grundsteuer für den Gemeindehaushalt in Rommerskirchen an Bedeutung. Bürgermeister Martin Mertens und die Verwaltung appellieren deshalb an alle Grundstückseigentümer, die Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts rechtzeitig beim Finanzamt abzugeben. Ende Oktober läuft die Frist ab. „Die Grundsteuer gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen unserer Gemeinde. Alle Einnahmen bleiben direkt vor Ort. Mit ihnen werden u.a. der Bau und Betrieb von Straßen, Schulen und Kindergärten finanziert“, betont Mertens.