Großeinsatz von Polizei und LKA in Rommerskirchen : Äxte und Schusswaffen bei Durchsuchung sichergestellt

Der Einsatz dauerte mehrere Stunden. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Rommerskirchen Am Freitagmorgen kam es zu einem Großeinsatz der Polizei in Rommerskirchen, an dem auch Vertreter des Landeskriminalamts beteiligt waren. Die Details.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Schneider

Die Beamten durchsuchten eine Wohnung an der B 477 in Butzheim sowie eine Holzhütte nahe der Frixheimer Straße. Um kurz vor 9 Uhr wurde die Feuerwehr wegen auf dem Grundstück der Hütte gefundenen, unbekannten Substanzen hinzugezogen. Sichergestellt wurden zumeist (Luft-)Schusswaffen, aber auch zahlreiche Äxte. Die auf dem Gelände sichergestellten Gegenstände transportierte die Polizei mit einem Lastwagen ab. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

(NGZ)