Kultur in Rommerskirchen : Der Vorverkauf für die Gillbachbühne 2023 beginnt bald

Kultur in Rommerskirchen

Die Schauspieler freuen sich auf ihre Aufführungen wie zuletzt in 2020. Foto: Georg Salzburg(salz)

Rommerskirchen Der Theaterverein Gillbachbühne will Anfang 2023 wieder auftreten – nach dann dreijähriger Pause. Die Schauspieler freuen sich auf das neue Stück.

Die Proben für das neue Stück „Verrückte Verhältnisse“ von Richard Harris beginnen ab 1. Oktober in der sich ab Dezember wieder vollends zum Theatersaal wandelnden Turnhalle an der Widdeshovener Straße.

„Wir werden im kommenden Jahr nur drei Aufführungen anbieten“, sagt Herbert Schroers, der Vorsitzende des Theatervereins. Gespielt wird die Komödie am Freitag, 6. Januar 2023 ab 20 Uhr, am 7. Januar ab 19 Uhr und am 8. Januar ab 17 Uhr. Auf den Vorverkauf bisherigen Stils wird diesmal verzichtet: Stattdessen können die Karten ab 15. Oktober bei Herbert Schroers (02183 6985) und Regisseur Helmut Schmitz (02183 6735) telefonisch reserviert werden.