Kinder aus Rommerskirchen erzählen Christkind kommt mit weißen Flügeln

Es weihnachtet sehr in der Kindertagesstätte „Gillbach-Wichtel“ in Rommerskirchen. In der Halle ist der Tannenbaum schon mit bunten Kugeln und Sternen geschmückt. Im selbst gebastelten Kamin brennt ein „Feuer“ aus buntem Papier und einer Lichterkette. Die Kinder der Einrichtung freuen sich sichtlich auf die Weihnachtstage, basteln fleißig Geschenke für Mama, Papa, Großeltern und Geschwister. Die Spannung steigt mit jedem Tag, was der Weihnachtsmann oder Christkind wohl am Heiligen Abend bringen wird.