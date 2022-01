Natur in Rommerskirchen : Gillbach-Rettung - Gemeinde wird unterstützt

Rommerskirchen Im Streit mit RWE und Erftverband um die Sicherung des Gillbachs nach dem Ende der Kraftwerke und des Braunkohleabbaus stärken Politiker aus Bergheim die Rommerskirchener Position.

Im vergangenen Jahr war sie immer wieder Thema in politischen Gremien und Sitzungen in Rommerskirchen: Die drohende Austrocknung des Gillbachs nach dem Ende der Kraftwerke und des Braunkohletagebaus im Rheinischen Revier. Wie die Rommerskirchener Grünen-Politikerin Katharina Janetta, Vorsitzende im Ausschuss für Umwelt, Tier- und Klimaschutz, jetzt mitteilte, regt sich inzwischen auch in Bergheim Widerstand dagegen, den Gillbach trocken fallen zu lassen. Helmut Paul (CDU), Vorsitzender im Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität in Bergheim, und Horst Engel, Ehrenvorsitzender der FDP Rhein-Erft, unterstützen ihre Kollegen in Rommerskirchen in der Absicht, Erftverband und vor allem RWE stärker in die Pflicht zu nehmen, damit der Gillbach weiter dauerhaft fließen kann. „Der Gillbach als blaues und grünes Band muss für die Region und die Bevölkerung erhalten bleiben und darf nicht austrocknen“, betonte Paul unlängst im Gespräch mit der Kölnischen Rundschau – und befand sich damit im Einklang mit den Grünen in der Gemeinde.