Planung geht voran : Gesellschaft soll für günstigen Wohnraum sorgen

Rommerskirchen „Service- und Koordinierungsgesellschaft für preisgünstigen Wohnraum im Rhein-Kreis Neuss“ soll die zu gründende Gesellschaft heißen.

„So können wir die Nachfrage nach gefördertem und preisgünstigem Wohnraum bedienen. Gemeinsam mit strategischen Partnern kann man die entsprechende Nachfrage bündeln ohne zugleich das Startkapital und den Personalkörper einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft stemmen zu müssen,“ so Mertens. Auch weitere Kommunen aus dem Rhein-Kreis haben bereits Interesse signalisiert, sich an einem solchen Projekt zu beteiligen. Dass Gemeinde und Kreis in Sachen Wohnungsbau gut zusammenarbeiten, hat sich bereits bei einem anderen gemeinsamen Projekt gezeigt: In Deelen wird zurzeit ein Mehrfamilienhaus im preisgedämpften Mietbereich errichtet.