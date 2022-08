Geschichte in Rommerskirchen : „Archäologisches Fenster“ am Steinbrink fertig gestellt

Rommerskirchen Das „Archäologische Fenster“ am Steinbrink ist fertig. Somit ist nun ein Teilstück eines aus römischer Zeit stammenden Kanals zu sehen.

Der Kanal wurde bei Grabungen im Zuge der Erschließung des Baugebiets Steinbrink (2014 bis 2017) freigelegt. Gemeinsam mit Planungschefin Maria Greene und Kulturamtsleiterin Nicole Musiol nahm Bürgermeister Martin Mertens das „Freiluft -Museum“ in Augenschein und erinnerte dabei an ein Wort von Manfred Hundt: Der 2021 verstorbene Beauftragte für die Bodendenkmäler in der Gemeinde hatte schon vor etlichen Jahren das Bonmot geprägt, wonach man in Rommerskirchen nur einen Spaten in die Erde stecken müsse, um in archäologisch relevanter Weise fündig zu werden. „Fast schon erwartungsgemäß hat sich dies auch am Steinbrink bestätigt“, so Mertens. Mit der Einrichtung eines „Archäologischen Museums“ hat die Gemeinde nach Mertens’ Worten „durchaus auch eine Anregung von Manfred Hundt aufgegriffen“. Der hatte nämlich bereits vor Jahren plädiert, künftige Funde von Belang auf diese Weise der Öffentlichkeit dauerhaft zugänglich zu machen.