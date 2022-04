Gemeindeverwaltung Rommerskirchen : Ausgeglichener Haushalt zum fünften Mal in Folge

Kämmerin Susanne Garding-Maak hatte den Etat erstellt. Foto: Stefan Schneider

Rommerskirchen Die Kommunalaufsicht bestätigte nun: Die Gemeinde Rommerskirchen verzeichnet sogar ein Plus. Was die wichtigsten Posten für das 2022 sind.

Zum fünften Mal in Folge kann die Gemeindeverwaltung Rommerskirchen in diesem Jahr mit einem ausgeglichenen Haushalt arbeiten. Nachdem der Rat den Etat Anfang Februar beschlossen hatte, erfolgte jetzt die offizielle Bestätigung durch die Kommunalaufsicht des Rhein-Kreises Neuss. Der Haushalt 2022 weist Erträge in Höhe von 38,56 Millionen Euro aus, denen Aufwendungen von 38,54 Millionen Euro gegenüberstehen, was in einem Plus von 20.600 Euro resultiert. „Ich bin sehr zufrieden, dass dies trotz der durch die Pandemie erschwerten Verhältnisse gelungen ist. Der Rat kann seine Aufgaben damit auf einer breiten Basis angehen“, sagt Bürgermeister Martin Mertens.

„Ein großer Anteil der Ausgaben fließt abermals in den Bildungssektor, was mir persönlich eine Herzensangelegenheit ist und wahrhaftig eine Investition in unsere Zukunft darstellt. Dank derartiger Haushaltsverhältnisse können wir uns beispielsweise ein beitragsfreies 3. Kita-Jahr leisten“, erläutert Mertens. „Das Ergebnis freut mich nicht zuletzt auch für unsere Kämmerin Susanne Garding-Maak, die mit ihrem ersten Haushalt eine Punktlandung hingelegt hat.“