Gemeinde Rommerskirchen : „Vorsicht bei dringendem Heckenschnitt“

Rommerskirchen Grundsätzlich gilt: Vom 1. März bis 30. September haben Sträucher und Hecken Schonzeit, laut Bundesnaturschutzgesetz ist es in dieser Zeit sogar verboten, Hecken, Sträucher oder Bäume zu fällen oder zu beschneiden. Doch die Gemeinde Rommerskirchen weißt darauf hin, dass es durchaus Ausnahme gebe, diese Regel zu brechen.

In einer Mitteilung stellen Verantwortliche der Gemeinde die Frage: „Was passiert, wenn das Grün zu Gefahrenquellen heranwächst?“ Vielerorts führe eine allzu üppige Vegetation dazu, dass das Grün die Grenzen des Privateigentums verlässt und sich im öffentlichen Straßenraum breitmache. Dadurch sei es möglich, dass die Pflanzen und Hecken die Sicht behindern und damit auch die Verkehrssicherheit.

Die Gemeinde führt aus: „Sie engen auch den öffentlichen Straßenraum und damit die Benutzbarkeit ein, Verkehrszeichen werden teils verdeckt und die Straßenbeleuchtung stark eingeschränkt. Herabhängende Äste und in den Straßenraum wachsende Sträucher und Bäume können zu unzumutbaren Behinderungen führen.“ Unbeabsichtigt führe dies oft zu Gefahrenlagen, wenn der ohnehin schon enge Gehweg dann durch hineinhängendes Geäst versperrt sei und der Fußgänger den für ihn sicheren Bürgersteig verlassen und auf die Fahrbahn ausweichen müsse. „Sollte es dadurch zu Unfällen kommen, so können unter Umständen auch die Grundstückseigentümer dafür haftbar gemacht werden“, heißt es. Im Interesse der Verkehrssicherheit sei deshalb eine ständige Pflege dieser Bäume und Sträucher entlang von öffentlichen Straßen notwendig.

Bei Bedarf sei ein entsprechender Rückschnitt vorzunehmen. Wichtig sei jedoch, dass man sich, bevor ein Rückschnitt an Hecken etc. vorgenommen wird, davon überzeuge, dass dort keine Vögel nisten. Grundsätzlich sei die beste Zeit für einen Rückschnitt der Hecken und Sträucher der Jahresbeginn. Problemlos beschnitten werden darf lediglich in den Monaten Oktober bis Ende Februar.