Gemeinde Rommerskirchen Generationswechsel im Bauausschuss

„Ich gratuliere Sophie Heyer, freue mich über den gelungenen Staffettenwechsel und bin sicher, dass Sophie Heyer die neue Aufgabe zur Zufriedenheit ihrer Kolleginnen und Kollegen wie auch der Verwaltung erfüllen wird“, sagt Bürgermeister Martin Mertens. Auf ihre neue Aufgabe hat sich die gelernte Hotelfachfrau Sophie Heyer schon seit geraumer Zeit vorbereiten können. Dem Rat gehört sie seit 2020 an, nachdem sie zuvor bereits als sachkundige Bürgerin agierte. Manfred Heyer blickt auf eine überwiegend „gute Zeit“ zurück, während der „wir mit einer funktionierenden Verwaltung und einer funktionierenden Politik viel für die Gemeinde erreicht haben.“ Aus seiner Sicht „ist das Schöne an der Ausschussarbeit, dass man zusammenarbeitet und das Parteibuch zumeist zuhause lässt“, sagt der Sozialdemokrat. Während Manfred Heyer im Ausschuss die Stimme nur bei äußerst seltenen Gelegenheiten heben musste, hat sein Vater Heinz Heyer in 38 Jahren Ratstätigkeit in Oekoven und Rommerskirchen noch vergleichsweise stürmische Zeiten erlebt.