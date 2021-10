Anzahl der Fälle häuft sich : Gemeinde Rommerskirchen beseitigt „wilde“ Müllkippen

Rommerskirchen Verursachern von „wildem“ Müll droht laut Gemeinde-Satzung ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro. Doch die Schuldigen werden selten ausfindig gemacht.

In der Nähe des Feldbahnmuseums haben die Mitarbeiter des Rommerskirchener Bauhofs gleich zwei „wilde“ Müllkippen entsorgen müssen. Wie die Gemeinde mitteilt, befanden sich am Rand der Neurather Straße zwei Autoreifen, an der Antoniterstraße waren vier Alufelgen und diverse andere Autoteile illegal entsorgt worden. „In diesem Jahr ist es extrem“, sagt Tiefbauamtsleiter Rudolf Reimert dazu, dass immer mehr Müll in der Natur entsorgt werde: „Zuvor hat drei bis vier Jahre ein bisschen Ruhe geherrscht.“