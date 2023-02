Umweltschutz in Rommerskirchen Gemeinde fördert Begrünung von Dach und Fassade

Oftmals schrecken aber die Kosten viele Eigentümerinnen und Eigentümer davon ab, in eine Dach- oder Fassadenbegrünung zu investieren. „Wir freuen uns, dass wir als Gemeinde nun entscheidend dazu beitragen können, die Kosten für ein solches Vorhaben bei uns deutlich zu senken“, so Bürgermeister Martin Mertens. So könne Rommerskirchen wieder einmal vorangehen in Richtung einer klimaneutralen Zukunft. Die Gemeinde stellte im Rahmen eines Förderprogrammes für Klimawandelvorsorge einen Förderantrag an das Umwelt-Ministerium des Landes NRW (MUNV) und bekam diesen nun bewilligt. „Mit unserem Gemeinde-Förderprogramm ,Roki goes Green‘ können wir nun einen weiteren Schritt im Hinblick auf notwendige Klimaanpassungsmaßnahmen und hin zu den nachhaltigen Zielen des Strukturwandels unserer Region machen“, ist sich Strukturwandelmanager Volker Ganse sicher.