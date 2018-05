Rommerskirchen: Gemeinde braucht neue Gewerbeflächen

Rommerskirchen Der seit Ende 2014 vermarktete, vier Hektar große Gewerbepark V an der B 59 ist inzwischen so gut wie voll.

Gewerbegrundstücke in der Gemeinde verkaufen sich offensichtlich nach wie vor wie warme Semmeln. Seit Ende 2014 die Vermarktung von Grundstücken des damals neuen Gewerbeparks V begann, sind dort nach Auskunft von Wirtschaftsförderin Bele Hoppe bereits 13 Grundstücke zur Ansiedlung neuer wie zur Erweiterung bestehender Gewerbegebiete verkauft worden. Lediglich drei Grundstücke sind noch übrig, wenngleich sie nicht mehr zum freien Verkauf stehen, sondern für Kaufinteressenten bereits fest reserviert sind. Mit denen befinde sie sich derzeit "in fortgeschrittenen Gesprächen", sagt Bele Hoppe.

Center am Park 2002 eröffnet

Fünf volle Gewerbeparks in knapp 19 Jahren

Die Quote der Gemeinde liegt für den Gewerbepark V nahe der B 59 bei etwa einem Hektar verkauften Gewerbelands pro Jahr. Dies entspricht nach den Worten von Rathaussprecher Elmar Gasten der seit Jahrtausendbeginn üblichen Schlagzahl: "Lediglich nach der Finanzkrise hatten wir eine Delle", erinnert er an den kurzfristigen Rückgang der Nachfrage für Gewerbegrundstücke am Ende des vergangenen Jahrzehnts. Die konstant hohe Nachfrage sei inzwischen eher noch weiter gewachsen, sind sich Gasten und Hoppe einig.