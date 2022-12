Spende in Rommerskirchen Geld für vier Vereine

Stephan Meiser von der Sparkassenstiftung und Jörg Heimanns von der Rommerskirchener Sparkassenfiliale würdigten das Engagement. Bürgermeister Martin Mertens, Mitglied im Kuratorium der Sparkassen-Stiftung, machte deutlich, dass das Kreditinstitut und dessen Stiftung „stets verlässliche, gute Partner der Gemeinde“ seien. Die seit über zehn Jahren amtierende Tafel-Vorsitzende Heike Hendrich schilderte kurz die aktuelle Situation, in der die Rommerskirchener Tafel von so vielen Menschen wie nie zuvor in Anspruch genommen wird. Zugleich verwies sie auf die erstmals an Heiligabend stattfindende Weihnachtsfeier für alleinstehende Menschen in Rommerskirchen. Die Feier findet in der Kita Sonnenhaus statt.