Gastronomie in Rommerskirchen : „Rommersfood“ hat sich etabliert

Rommerskirchen Die dritte Auflage des Gastronomie-Festivals besuchten bis zu 1500 Besucher.

Die kulinarische Leistungsschau der Rommerskirchener Gastronomie dürfte damit nicht allein deshalb gut rheinisch zur Traditionsveranstaltung geworden sein, weil sie zum dritten Mal stattfand, sondern auch angesichts ihrer Akzeptanz bei den Einwohnern. Einmal mehr auffällig war nicht allein für Bürgermeister Martin Mertens die hohe Zahl von "Neubürgern", die sich während der fünfstündigen Veranstaltung im historischen Mittelpunkt der Gemeinde amüsierten. Vor den 13 Verkaufsständen bildeten sich lange Schlangen, in Einzelfällen standen Besucher bis zu 20 Minuten an, um in den Genuss diverser Spezialitäten zu kommen. Was zu dem überraschenden, für die Gastronomen indes eher erfreulichen Ergebnis führte, dass Beef- oder Haxenburger schon einige Zeit vor dem Ende des Fests ebenso ausverkauft waren wie chinesische Nudeln. Die gab es am Stand des Vereins Deutsch-Chinesische Freundschaft Rommerskirchen , der wenige Monate nach seiner Gründung mit chinesischen Spezialitäten aufwartete.