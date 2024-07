Grüne Gärten in Rommerskirchen Eine zweite Wasseruhr hilft Kosten sparen

Bis Mittwoch gibt es noch viel Sonne und die Temperaturen steigen vielfach auf 24 bis 33 Grad an. Das bedeutet nicht nur Stress für ältere Menschen, die meist zu wenig trinken, sondern auch für die Natur. Auch sie hat Durst. Für die Pflanzen in unseren Gärten heißt das Sommerwetter aber, dass wir sie gießen müssen, wenn der Regen ausbleibt.

Hier bietet der zweite Wasserzähler für viele Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, das nicht in die Kanalisation eingeleitete Wasser am Jahresende von der Abwassergebühr abzuziehen. Unter bestimmten Voraussetzungen kann diese zweite Wasseruhr beantragt und damit bares Geld gespart werden.