Projekt in Rommerskirchen : Rundgang im Doppeldorf für Fußwege-Check

Projekt in Rommerskirchen

NGZ Bürgerinnen und Bürger aus Widdeshoven und Hoeningen sind nach ihrer Meinung gefragt. So sollen mögliche Schwachstellen gefunden werden.

Ob es sich nun um fehlende Querungen, Stolperfallen oder zu schmale Gehwege in den Ortschaften handelt: Am kommenden Dienstag, 9. August, um 16 Uhr haben die Bürgerinnen und Bürger das Wort. Im Rahmen der NRW - Aktion „Fußwegecheck“ lädt Bürgermeister Martin Mertens die Einwohnerinnen und Einwohner von Widdeshoven und Hoeningen zu einem Rundgang durch ihren Ort ein, bei dem etwaige Schwachstellen angesprochen werden können – insbesondere aus Fußgängersicht. Treffpunkt ist an der Hoeninger Kastanienschule,, wobei der Rundgang etwa 2,5 Kilometer lang sein wird. Eine möglichst rege Beteiligung samt Verbesserungsvorschlägen ist ausdrücklich erwünscht.