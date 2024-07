Angebot der Gemeinde Rommerskirchen Großer Spaß bei Insektenführung

Insekten wie Bienen, Wespen, Raupen, Mücken, Käfer, Fliegen sind wichtige Glieder der Nahrungskette, denn sie bilden die Nahrungsgrundlage für eine ganze Reihe von Arten. Dazu gehören viele Vögel, Amphibien, Reptilien und Säugetiere wie zum Beispiel Fledermäuse, Spitzmäuse oder Igel. Ein Grund sicherlich, diese Wesen etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Das taten kürzlich zahlreiche Kinder und ihre Eltern, darunter Bürgermeister Martin Mertens und sein ältester Sohn, am Bahndamm zwischen Evinghoven und Anstel. Bei einer Insektenführung gingen sie der Frage nach, was da krabbelt, kriecht und fliegt. Die Insektenwelt in der Gilbachaue bot dafür die richtige Kulisse. Ulrike Neumann, Nachhaltigkeitsmanagerin der Gemeinde, die das naturnahe Erlebnis organisierte, begrüßte Martina Meyer, die die spannende Führung leitete.